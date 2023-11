TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu Açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, ABD'de bulunduğu sırada başlattığı kişisel bağış kampanyasında toplanan fonlarla inşa edilecek Aslan Selim Lisesinin protokol imzası için Adıyaman'ı ziyaret etti.

Erkan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden sonra bölgede okul yaptırmak için ABD'de bulunduğu sırada yardım fonu kampanyası başlatmıştı.

TCMB Başkanı Erkan, okul protokolünü bağışçı şirketlerden ABD merkezli Plume'i temsilen Jasna Mihelj Coustaury ile imzaladı. Bağış kampanyasına Plume şirketinin CEO'su Fahri Diner başta olmak üzere ABD'nin çeşitli bölgelerinden katılım sağlandı.

Erkan, protokol imza töreninde, 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden Adıyamanlılara başsağlığı dileyerek şöyle konuştu:

"Depremin hemen ardından devletimiz dimdik vatandaşlarının yanında oldu. Felaketin büyüklüğüne rağmen hızla her yere yetişti. Kadirşinas milletimiz de Türkiye'nin her yerinden yardıma koştu. Ben o dönemde ABD'de çalışan bir Türk olarak depremzede kardeşlerimin acısını çok derinden hissettim. Sizlerle yattım sizlerle kalktım. ve ben de bir şeyler yapmam gerekli diye düşündüm. Amerika'da birlikte çalıştığım arkadaşlarımı ve oradaki iş insanlarını harekete geçirdim, bir yardım fonu oluşturduk. Hatta yardım topladığım dönemde bana destek olan Jasne de şu an bizle beraber burada. Tüm bağışçılar adına kendisine teşekkür ediyorum. Topladığımız yardımlarla Adıyaman'da bir lise yaptıracağız. Burada bu lise yapımının protokolünü imzalıyoruz. Aslan Selim Lisesi Adıyaman'ımıza hayırlı, uğurlu olsun."

Okulları ve konteyner kenti ziyaret etti

TCMB Başkanı Erkan, Adıyaman programı kapsamında Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu'nu da ziyaret etti.

Erkan, buradaki konuşmasında, "Öğretmenlik mesleğinin ne kadar fedakarlık gerektirdiğini annemden dolayı en iyi bilenlerdenim. Nesil yetiştirmek, eğitim ordusunun bir neferi olmak maddi hiçbir kıstasla değerlendirilmeyecek kadar ulvi ve kutsaldır." dedi.

TCMB Başkanı Erkan, Adıyaman Valiliği ve Adıyaman Belediye Başkanlığı ziyaretlerinin ardından 700 öğrenci kapasiteli K2B Konteynerkent ve Prefabrik Okulu ziyaret etti.

Burada vatandaşlarla sohbet eden Erkan, daha sonra sınıfları gezerek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

İş insanlarıyla bir araya geldi

TCMB Başkanı Erkan, daha sonra Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası'nı da ziyaret ederek, iş insanlarıyla görüş alışverişinde bulundu.

Hafize Gaye Erkan, TCMB'nin ihracat ve yatırım desteklerine yönelik Adıyamanlı sanayicilerin sorularına da yanıt verdi.

Burada konuşan Erkan şunları kaydetti:

"Deprem felaketinin açtığı yaraların sarılması ve deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması için devletimizin öncülük ettiği çabalara biz de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak tüm gücümüzle destek verdik. 116 farklı firmanın toplamda 206 kredisinden oluşan 2,7 milyar TL tutarındaki reeskont kredisi geri ödeme yükümlülüğünü ve 37 farklı firmanın 152 yatırım taahhütlü avans kredisi taksitinden oluşan 248 milyon TL tutarındaki taksit ödemesini erteledik. Ayrıca,eylül ayı itibarıyla toplam 331,8 milyar TL tutarında krediye zorunlu karşılık ve menkul kıymet tesisi düzenlemelerinden muafiyet sağladık."

Erkan, "Tüm kamu kurumları ve tüm millet olarak yaşadığımız felaketin izlerinin en kısa sürede silinerek bölgemizin eskisinden daha güçlü hale gelmesi için kenetlenmiş durumdayız. Toparlanmanın hem manevi hem de maddi bir süreç olduğunun bilinciyle, Merkez Bankamız şehrimizin ve bölgemizin yanında olmaya devam edecektir." diye konuştu.