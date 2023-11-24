TCMB Başkanı Erkan, Adıyaman'a yapılacak okulun protokolünü imzaladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, ABD'de bulunduğu sırada başlattığı kişisel bağış kampanyasında toplanan fonla inşa edilecek Aslan Selim Lisesinin protokol imzası için Adıyaman'ı ziyaret etti.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, 6 Şubat depremlerinden sonra deprem bölgesinde okul yaptırmak için ABD'de bulunduğu sırada yardım kampanyası başlatmıştı. Erkan, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Şambayat Beldesi'nde inşa edilecek Aslan Selim Çok Programlı Anadolu Lisesi protokolünü, bağışçı şirketlerden ABD merkezli Plume'ı temsilen Jasna Mihelj Coustaury ile birlikte imzaladı. Bağış kampanyasına Plume şirketinin kurucusu Fahri Diner başta olmak üzere ABD'nin çeşitli bölgelerinden katılım sağlandı.

TCMB Başkanı Erkan, Adıyaman programına Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek başladı.

"Bir kitap, bir kalem, bir öğretmen dünyayı değiştirir"

Burada 24 Kasım Öğretmenler Günü programına katılan Başkan Erkan, konuşmasında öğretmenlere hitap ederek, "Öğretmenlik mesleğinin ne kadar fedakarlık gerektirdiğini annemden dolayı en iyi bilenlerdenim. Nesil yetiştirmek, eğitim ordusunun bir neferi olmak maddi hiçbir kıstasla değerlendirilmeyecek kadar ulvi ve kutsaldır. Bir kitap, bir kalem, bir öğretmen dünyayı değiştirebilir" dedi.

TCMB Başkanı Erkan daha sonra Adıyaman Valiliğine geçerek burada Vali Osman Varol, Plume şirketi temsilcisi Jasna Mihelj Coustaury ve Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'un katılımı ile okul protokolünü imzaladı.

"Aslan Selim Lisesi hayırlı olsun"

Burada bir konuşma yapan Erkan, "Bu lisenin protokolü için buradayız. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bir öğretmen çocuğu olarak da annem ve diğer bütün öğretmenlerinde ellerinden öpüyor, hepsini saygı, sevgi, hürmet ve minnetle anıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Aslan Selim Lisesi Adıyaman'ımıza ve ülkemize hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

Adıyaman Valisi Osman Varol, "Güzel bir günde, Öğretmenler Günü'nde gerçekten ilimiz için önemli, anlamlı bir imza merasiminde bir aradayız. Çok kıymetli Merkez Bankası Başkanımız ülkemizden yetişip, başka bir ülkede önemli bir sektörde çok başarılı işler yapmış, ülkemizin gururu olan şu anki bürokratlarımızdan birisi. Kendi özel çevresinde oluşturduğu olanaklarla, imkanlarla ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, yine yurt içinde bu bölgeye olan hassasiyetini hiç yitirmemiş vatandaşlarımızın katkısıyla yaralarımızın sarılması için bizim acılarımıza merhem olması için çok anlamlı bir destek yapıyorlar. Bu desteğin eğitim alanında olması bizler için ayrıca çok kıymetli, çok değerli. Bir lise inşa ettirecekler. Ben bu katkılardan dolayı, ben bu işin tabi organizasyonunda bulunan en başta Merkez Bankası Başkanımıza, daha sonrasında bu işe katkı veren şirketlerimize, iş insanlarımıza, tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Jasna Mihelj Coustaury konuşmasında, depremin ilk haftasında Amerika'nın batı yakasından çadırdan hijyen malzemesine kadar bir çok yardımı ulaştırdıklarını ve eğitime kalıcı bir destek vermek için bu protokolde yer aldıklarını söyledi.

Protokol töreninin ardından Başkan Erkan, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı ziyaret etti. - ADIYAMAN