Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu 157,2 Milyar Dolara Düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, eylül sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2022 yıl sonuna göre 1,4 milyar doları azalarak 157,2 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, eylül sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2022 yıl sonuna göre 1,4 milyar doları azalarak 157,2 milyar dolar oldu.

TCMB, eylül ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmelerini açıkladı. Buna göre, eylül sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2022 yıl sonuna göre 1,4 milyar dolar azalarak 157,2 milyar dolar oldu. Vadeye göre incelendiğinde, 2022 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 1,8 milyar dolar azalarak 148,7 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 383 milyon dolar artarak 8,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

BANKALARIN UZUN VADELİ YURT DIŞI KREDİ BORCU 1,3 MİLYAR DOLAR ARTTI

TCMB'nin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borçlanmalarına ilişkin açıklamasında daha sonra şu veriler paylaşıldı:

"Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,3 milyar ABD doları arttığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 98 milyon ABD doları azalışla 13,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 128 milyon ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 1,2 milyar ABD doları azalarak 1,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,1 milyar ABD doları azaldığı, tahvil stokunun ise 523 milyon ABD doları azalarak 9,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2022 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 487 milyon ABD doları azalışla 4,5 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 673 milyon ABD doları artışla 1,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, eylül sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1,2 milyar ABD doları artarak 104,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 49 milyon ABD doları artarak 7,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 148,7 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59,5'inin ABD doları, yüzde 35,4'ünün euro, yüzde 2,2'sinin Türk lirası ve yüzde 2,9'unun ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 8,5 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 37,8'inin ABD doları, yüzde 35,2'sinin euro, yüzde 20,7'sinin Türk lirası ve yüzde 6,3'ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

1 YIL İÇİNDE 44,9 MİLYAR DOLAR ANA PARA GERİ ÖDEMESİ YAPILMASI GEREKİYOR

Sektör dağılımı incelendiğinde, eylül sonu itibarıyla, 148,7 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 35,8'ini finansal kuruluşların, yüzde 64,2'sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 8,5 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 73,4'ünü finansal kuruluşların, yüzde 26,6'sını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, eylül sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 44,9 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir."