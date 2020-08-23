Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, sel felaketi sonrası hasar tespit toplantısına katıldı
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Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, sel felaketi sonrası hasar tespit toplantısına katıldı

Son dakika haberine göre Giresun AFAD il Müdürlüğü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Hasar Tespit ve Koordinasyon toplantısında bilgiler alması İçişleri Bakanı Soylu: "Dereli'de düğün salonunda 20 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

23.08.2020 05:00 | Son Güncelleme: 23.08.2020 05:06

Giresun AFAD il Müdürlüğü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Hasar Tespit ve Koordinasyon toplantısında bilgiler alması İçişleri Bakanı Soylu: "Dereli'de düğün salonunda 20 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir."

İçişleri Bakanı Soylu: "Maalesef Tirebolu-Doğankent yolunun üzerinde Doğankent'e giderken bir jandarma aracımız, içerisinde 5 jandarmamızın bulunduğu araç 12. kilometresinde bir menfezde suların içerisine gömülü olarak kaldı"

çişleri Bakanı Soylu: "Şu anda Jandarma Bölge Komutanımız orada, arama kurtarma timlerimiz orada, aracı görüyorlar ama ulaşamıyorlar ve yine orada bir iş makinesi, ekskavatörde bir operatör de maalesef kayıp. Tirebolu-Doğankent yolunda şu anda 5 metrelik bir menfezin çökmesi ile menfezin üzerinden araçların geçmesi esnasında 5 jandarmamız, 1 de operatörümüzün kayıp olduğunu söyleyebilirim. Buradaki arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Giresun'da) Toplam 12 kişi kayıp ihbarımız ve kayıp bilgimiz şu anda söz konusu"

İçişleri Bakanı Soylu: "Tüm arama kurtarma ekiplerimiz seferber edilmiş durumdadır. AFAD ekiplerimiz çevre illerden şu anda intikal halindeler. Jandarma arama kurtarma timleri hem Ankara'dan hem de Rize'den intikal halindeler"

İçişleri Bakanı Soylu: "Şu anda bir vefat bilgisi veremiyorum, öyle bir bilgimiz yok ama kayıp bilgimiz var."

İçişleri Bakanı Soylu: "Yarın özellikle Çanakçı, Görele ve Doğankent'te 50 ila 100 kilogram yağmur bekleniyor, Meteorolojiden aldığımız bilgiler çerçevesinde."

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Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, sel felaketi sonrası hasar tespit toplantısına katıldı

Kaynak: AA

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