Son dakika haber... Bakan Selçuk: 29 ilacı geri ödeme listesine aldık
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Son dakika haber... Bakan Selçuk: 29 ilacı geri ödeme listesine aldık

10.03.2021 09:58 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:01
Son dakika haber... Bakan Selçuk: 29 ilacı geri ödeme listesine aldık

Son dakika haberleri... AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 4'ü demans hastalığı ilacı olmak olmak üzere toplamda 29 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 4'ü demans hastalığı ilacı olmak olmak üzere toplamda 29 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu resmi web sitesinde yeni düzenlemelerin yayımlandığını bildirdi. Selçuk, 4'ü demans hastalığı, 2'si solunum hastalıkları, 6'sı antibiyotik olmak üzere toplamda 29 ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödeme listesine alındığını belirtti. Selçuk, "29 ilaçtan 24'ü yerli üretim. Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen toplam ilaç sayısı 9 bin 37'ye ulaştı" dedi.

Geri ödeme listesine alınan 29 ilaç şu şekilde:

1 adet pıhtılaşma önleyici ilaç, 4 adet demans hastalığı ilacı, 2 adet enteral beslenme ürünü, 1 adet hipertansiyon ilacı, 2 adet immünglobulin, 1 adet kas gevşetici, 1 adet göz merhemi, 2 adet gargara, 2 adet psöriyazis tedavisinde kullanılan ilaç, 6 adet antibiyotik, 2 adet soğuk algınlığı ilacı, 2 adet astım ilacı, 1 adet tıbbi mama, 2 adet vitamin.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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