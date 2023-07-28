SGK, vergi mükelleflerine borç yapılandırması uyarısında bulundu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Siirt İl Müdürü Abdulcelil İlbaş, vergi mükelleflerine kamu alacakları ve borç yapılandırması konusunda uyarıda bulundu. İlbaş, yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin ilk ve ikinci taksit tutarlarını 31 Temmuz'a kadar ödemeleri gerektiğini belirtti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Siirt İl Müdürü Abdulcelil İlbaş, vergi mükelleflerine kamu alacakları ve borç yapılandırması uyarısında bulundu.

İlbaş, kamuya yönelik sigorta ve idari para cezası gibi borçlarını yeniden yapılandıranların, uygulamadan yararlanabilmesi için ilk ve ikinci taksit tutarlarını 31 Temmuz'a kadar ödemeleri gerektiğini belirtti.

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında kamu alacaklarına yapılanma getirildiğini ifade eden İlbaş, şunları kaydetti:

"2925 sayılı kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan alacaklar yapılandırma kapsamına alınmış olup 3 Temmuz'da yapılandırmanın başvuru süresi dolmuştu. Borçların yapılandırması kapsamında peşin ödeme ve ilk 2 taksit ödeme süresi dolacak. Çok büyük avantajlar sağlayan tarihin en büyük yapılandırma fırsatlarının kaybedilmemesi için 31 Temmuz'da saat 24.00'e kadar ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir."