ATO Başkanı Gürsel Baran, SGK Başkanı Raci Kaya'yı ziyaret etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Raci Kaya'yı ziyaret etti. Baran, ziyarette SGK'nın hizmet kalitesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti ve kredi kartı ile sosyal güvenlik primi ödemelerinde bankaların komisyon almadan işlem yapmasını istedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Raci Kaya'yı ziyaret etti.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, SGK Başkanı Raci Kaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kaya'nın makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Baran, vatandaşlara geniş kapsamlı hizmetler sunan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sürekli yükselen hizmet kalitesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. SGK primlerini erken ödeyen işverenlere indirim uygulandığını kaydeden Baran, bu uygulamanın mükelleflerin ödeme eğilimlerini artırdığını söyledi.

"Kredi kartı ile sosyal güvenlik primi ödemelerinde bankaların komisyon almadan işlem yapmasını istiyoruz"

Kredi kartı ile prim ödemelerindeki yüksek komisyon oranlarına düzenleme getirilmesini isteyen Baran, "Ben mükellefim, Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim ödemelerimi yapacağım, nakit param yok, kredi kartı ile ödeme yapmak istiyorum. Bunun için yüzde 4'e varan komisyon farkı isteniyor. Bu konuda ATO üyelerinin talepleri var. Kredi kartı ile sosyal güvenlik primi ödemelerinde bankaların komisyon almadan işlem yapmasını istiyoruz" diye konuştu.

Baran, sosyal güvenlik destekleri, kayıt dışılık başta olmak üzere ATO üyelerinin gündeminde yer alan konuları da aktardı. SGK Başkanı Kaya da SGK'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyarette Baran'a ATO Genel Sekreter Vekili Ahmet Güran ile ATO İDEA Şirketi Genel Müdürü Gaye Yardımcı eşlik etti. - ANKARA