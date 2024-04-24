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BAL-SEN, SGK personeline uzmanlık ve hak kayıplarının telafisi talep etti

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Büro Ailesi Sendikası (BAL-SEN), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) personeline uzmanlık verilmesi ve hak kayıplarının telafi edilmesi talebinde bulundu. BAL-SEN üyesi bir grup, SGK personeli ile genel memur ve kreş binası taleplerine ilişkin Maltepe Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. BAL-SEN Genel Başkanı Burak Dinçer, SGK personeli için uzmanlık kadrosu talep ettiklerini belirterek, 'Sosyal Güvenlik Tazminatı' adlı ek ödemenin artırılması için sosyal güvenlik memurlarının memur kadro cetvelinin önüne 'sosyal güvenlik' ibaresinin eklenmesini istediklerini söyledi. Maltepe'deki SGK kampüsünde 2016'da yapılan kreş binası olduğunu, bunun hizmete girmesini istediklerini dile getiren Dinçer, SGK kurumlarında yemekhane sorunu olduğunu, bunların da çözülmesi talebinde bulundu.

Büro Ailesi Sendikası (BAL-SEN), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) personeline uzmanlık verilmesi ve hak kayıplarının telafi edilmesi talebinde bulundu.

BAL-SEN üyesi bir grup, SGK personeli ile genel memur ve kreş binası taleplerine ilişkin Maltepe Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.

Burada konuşan BAL-SEN Genel Başkanı Burak Dinçer, SGK personeli için uzmanlık kadrosu talep ettiklerini belirterek, "Sosyal Güvenlik Tazminatı" adlı ek ödemenin artırılması için sosyal güvenlik memurlarının memur kadro cetvelinin önüne "sosyal güvenlik" ibaresinin eklenmesini istediklerini söyledi.

Maltepe'deki SGK kampüsünde 2016'da yapılan kreş binası olduğunu, bunun hizmete girmesini istediklerini dile getiren Dinçer, SGK kurumlarında yemekhane sorunu olduğunu, bunların da çözülmesi talebinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Sosyal Güvenlik Kurumu Maltepe Sendika Memur Ekonomi Güncel Haberler

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