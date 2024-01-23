SGK, Emekli Sandığından aylık alanlara zam farkı ve ek ödeme yapacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığından aylık alanların ocak ayı 2024 zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemelerini 26 Ocak'ta yatırmaya başlayacaklarını duyurdu.

SGK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Emekli Sandığından aylık alanların Ocak ayı 2024 zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemeleri 26 Ocak'ta yapılacak. Buna göre, 2 milyon 481 bin 769 kişiye 19,3 milyar TL fark ödemesi, 59 bin 33 kişiye ise 992,9 milyon TL ek ödeme yapılacak. - ANKARA