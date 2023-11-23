Erzurum'da Kurum Müdürleri Tebrik Ziyaretinde Bulundu

Erzurum Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Nizamettin Durmuş, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) İl Müdürü Lütfullah Aktaş ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mustafa Küçükler, TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu (GGK) Başkanı ve ETSO Meclis Üyesi İsmail Suci ile TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Başkanı Kübra Alioğulları'na tebrik ziyaretinde bulundular.

ERZURUM (İHA) Erzurum Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Nizamettin Durmuş, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) İl Müdürü Lütfullah Aktaş ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mustafa Küçükler, TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu (GGK) Başkanı ve ETSO Meclis Üyesi İsmail Suci ile TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Başkanı Kübra Alioğulları'na tebrik ziyaretinde bulundular.

Paydaş kurumların müdürleri, ETSO Hizmet binasında faaliyetlerini sürdüren GGK ve KGK'nın başkanlarına yeni görevlerinde başarı dilediler. Ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden KGK Başkanı Kübra Alioğulları ve GGK Başkanı İsmail Suci de kurulların faaliyetleriyle ilgili bilgiler verdi ve istihdam, yatırım destek ve teşvik konularında kurum müdürleriyle istişarelerde bulundular. - ERZURUM