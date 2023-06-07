SGK Başuzmanı Karakaş: 'En düşük memur emeklisinin maaşının 15 bin 328 lira olması gerekiyor'

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş, "En düşük memur maaşına yapılacak yüzde 94'lük zam oranını da göz önünde bulundurduğumuz zaman en düşük memur emeklisinin maaşının 15 bin 328 lira olması gerekiyor" dedi.

Memur emeklileri de dahil olmak üzere SSK, Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ocak ve temmuz dönemi olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor. Enflasyon farkı ise bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerine 6 aylık enflasyon rakamları eklenerek bulunuyor. Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ayı enflasyonu 5 aylık verilere göre yüzde 15,26 olurken, vatandaşların gözleri yapılacak emekli maaşı zamlarına çevrildi. Çalışan yıla oranla kıdeme göre değişiklik gösteren memur maaşları hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "Memurların en düşük maaşını temmuzda 22 bin liraya yükseltme sözünü verdik. Emekçilerimizi enflasyona karşı koruyacak tedbirleri alacağız, gereken adımları atacağız" ifadelerini kullanmıştı. Buna göre temmuz ayında hesaplanacak olan 6 aylık enflasyon oranı sonrasında en düşük memur maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin liraya yükselecek. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) yapılacak zamları değerlendirdi.

"Memurlara ne kadar zam gelirse, bu otomatik olarak memur emeklilerinin maaşına yansıyor"

Emeklilerin maaşının ocak ve temmuz aylarında yeniden güncellendiğini hatırlatan Karakaş, enflasyon oranı ve refah payı eklenerek memur maaşlarında sonuca ulaşıldığını dile getirdi. Bütün emeklilerin maaş hesaplama sisteminin ve güncelleme sisteminin farklı olduğunu söyleyen Karakaş, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı olarak memur emeklilerinin maaşının güncellenmesi tamamen emeklilerin maaş oranına bağlı. Yani memurlara ne kadar zam gelirse, memurlar hangi hakları elde ederlerse bu otomatik olarak memur emeklilerinin maaşına yansıyor. Dolayısıyla burada memur emeklilerinin maaşını farklı bir şekilde izah edeceğiz, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşını farklı bir şekilde izah edeceğiz. Genel olarak bu enflasyon ve refah payı ile hesaplanması gerekirken bu dönem sadece enflasyon ve refah payı ile güncellenmesi büyük sorunlara yol açabilir ve toplumsal adalete aykırılık teşkil edebilir. Dolayısıyla temmuz ayında yapılacak hesaplamada son derece farklı olarak birden fazla mihenk taşı söz konusu. Bütün bunlar göz önünde bulundurularak maaşların yeniden dengeye oturtulması gerekiyor" diye konuştu.

"İlk 6 aylık enflasyonun yüzde 16'ı bile bulamayacağını söyleyebiliriz, bu yüzde 16'lık fark SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına aynen yansıyacaktır"

İlk 4 aylık enflasyon ve refah payına göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarını da değerlendiren Karakaş, "İlk 4 aylık enflasyon yüzde 15,21 oranındaydı. Dolayısıyla mayıs enflasyonu beklentilerin çok altında kaldı. Doğalgaz desteği ile birlikte de yüzde 0,044, Merkez Bankası anketlerindeki beklentilere de baktığımız zaman yüzde 21 civarında bir 6 aylık enflasyon oranı bekleniyordu. Ancak mayıs ayının enflasyon oranının düşük gelmesi, haziran ayındaki enflasyonun da doğalgazın etkisiyle düşük geleceği beklenmekte. Bu durumda bu mevcut göstergelere göre ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 16'ı bile bulamayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu yüzde 16'lık fark SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına aynen yansıyacaktır" ifadelerini kullandı.

Karakaş, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en düşük maaşın 5 bin 500 lirayken nisan ayında yüzde 45 zam yapılarak 7 bin 500 liraya çıkarıldığını fakat 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alanlara herhangi bir zam yapılmadığını hatırlattı. Bu konuda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 bin 500 liradan fazla maaş alan emeklilere de refah payı verileceğini seçim vaadi olarak belirttiğini söyleyen Karakaş, şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal sigorta tekniğinde özellikle dengelere dikkat etmek gerekir. Sosyal sigorta tekniğiyle bakıldığında 5 bin liranın altında olan yani 4 bin 500 lira emekli maaşı alması gereken kişi 7 bin 500 lira alıyor, ayrıca 5 bin, 6 bin, 6 bin 500, 7 bin, 7 bin 459 lira alan da 7 bin 500 lira almış oluyor. Böylece 7 bin 500 liranın içerisindeki o gruplarda kendi içerisinde adaletsiz bir güncelleme söz konusu oluyor. Birinci husus buydu, ikinci husus ise 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alanların maaşlarının nisan ayında güncellenmemesi ile bir adaletsizlik söz konusu. Bu bağlamda şunu söyleyebiliriz; sadece enflasyon farkı ve sadece cüzi bir refah payı ile maaşların arttırılması sosyal sigorta tekniği bakımından ve SGK'nın aktüeryal dengesine olumsuz etkileri olacaktır. Sistemin sürdürülebilirliği, sisteme giriş ve gerçek ücretler açısından sıkıntılar oluşacaktır. Bütün bu dengelerin göz önünde bulundurulması halinde mevcut enflasyonun ve refah payının çok üzerinde bir artışın elzem olduğunu söyleyebiliriz."

"En düşük öğretmen maaşı 26 bin 898 liraya yükselecek"

Karakaş, 700 bini aşkın kamu işçisine yapılan çok güzel bir zam oranı ile birlikte diğer çalışanlar arasında dengelerin bozulmaması ve çalışma barışı ve huzurunun bozulmasına neden olmaması için memur maaşlarının da düzeltilmesi gerektiğini dile getirerek, "Cumhurbaşkanımızın vaatleri arasında en düşük memur maaşına yapılacak zamla birlikte en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseleceğini bildirmişti. Buradan hareketle yaptığımız hesaplamada birinci derecede bulunan bir memurun 11 bin 340 lira olduğu görülmekte. Dolayısıyla 22 bin liraya tamamlamak için en az yüzde 94 oranında bir zam yapılması gerekiyor. Bu durumda en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükselmiş oluyor. Kamudaki dengeleri ve yapılacak olan zammı da göz önünde bulundurduğumuz zaman bir şefin maaşı 14 bin 640 lirayken bu 26 bin 811 liraya, müdür maaşı 19 bin 500 lirayken yapılacak güncelleme ile birlikte 33 bin 858 liraya, bir öğretmen maaşı 14 bin 700 iken 26 bin 898'e yükselecektir. Son olarak pratisyen bir öğretmen 21 bin 600 lira alırken, onların maaşı da 36 bin 903 liraya yükselecek" değerlendirmesinde bulundu.

"En düşük memur emeklisi maaşı 7 bin 901 liradan 15 bin 328 liraya çıkacak"

Memurlara yapılacak bu zammın aynı zamanda memur emeklilerine de yansıyacağını belirten Karakaş, "Bu durumda şu anda en düşük memur emeklisi maaşı 7 bin 901 lira. En düşük memur maaşına yapılacak yüzde 94'lük zam oranını da göz önünde bulundurduğumuz zaman en düşük memur emeklisinin maaşının 15 bin 328 lira olması gerekiyor ki aradaki dengeler yerine oturmuş olsun. Diğer göstergemiz de kamu işçisine yapılan zamlardı. En düşük kamu işçisi maaşı yüzde 45'li zamla brüt olarak 21 bin 750 liraya çıktı. Temmuz ayında bu zamma ilave yüzde 15'lik refah payı zammı da yapılacak. Dolayısıyla en düşük kamu işçisinin maaşı 25 bin 12 liraya çıkacak. Böylece 7 bin 500 liralık en düşük emekli maaşı, diğer yandan kamu işçilerine yapılan zamlar, diğer yandan da en düşük memur maaşlarının 22 bin liraya çıkarılması ile yapılan zamların sadece enflasyona bağlı olmayacağını söyleyebiliriz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA