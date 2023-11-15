İŞKUR ve SGK Van'da istihdam semineri düzenledi

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Sosyal Güvenlik Kurumu Van il müdürlükleri tarafından 'Teşvik, Destek ve Kayıt Dışı İstihdam Yaptırımları' konulu seminer düzenlendi. Seminerde, kayıt dışı istihdamın sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) ve Sosyal Güvenlik Kurumu Van il müdürlüklerince "Teşvik, Destek ve Kayıt Dışı İstihdam Yaptırımları" konulu seminer düzenlendi.

Van Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanlığında gerçekleştirilen seminerde konuşan İŞKUR İl Müdürü Ali Aslan, kentte istihdama katkı sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Paydaş kurum ve kuruluşlarla sürekli bir araya geldiklerini belirten Aslan, "Kentteki muhasebecilerimiz ve mali müşavirlerimizi bilgilendirmeyi hedefliyoruz. Kayıt dışı istihdam çok yönlü bir sorun. Bununla mücadelede etmek lazım. Denetimler yapılmalı. Tüm paydaşların kapsamlı ve uyum içinde çalışması gerekiyor." diye konuştu.

Van Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Yakup Örenci ise seminerin önemine değinerek işbirliği noktasında tüm sorumlulukları yerine getireceklerini aktardı.

SGK Van İl Müdürü Abidin Göksoy da kayıt dışı istihdamın gelecekte işsizlik sorununu tetikleyeceğini dile getirdi.

Seminere, İş ve Meslek Danışmanı Ali Çınar, Sosyal Güvenlik Denetmeni Gani Dalkılıç, muhasebeci ve mali müşavirler katıldı.