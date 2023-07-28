Deprem Bölgesinde Genel Sağlık Sigortası Düzenlemeleri Uzatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, deprem bölgesi illerinde Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında yapılan düzenlemelerin süresini 30 Kasım'a kadar uzattıklarını duyurdu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamada da afet bölgesinde yaşayan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere bazı kolaylıklar sağlandığı belirtildi.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, deprem bölgesi illerinde Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında yapılan düzenlemelerin süresini 30 Kasım'a kadar uzattıklarını duyurdu.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesi illerimizden Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerimizde, Genel Sağlık Sigortası kapsamında yapılan düzenlemelerin süresini 30 Kasım'a kadar uzatıyoruz. Sosyal devlet anlayışımızla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"5510 sayılı Kanunun 69'uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereği; afet bölgesinde yaşayan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin bu iller ile ilçelerinde ve bu iller ile ilçeler dışındaki yerleşim yerlerinde bulunan kurumla sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sunucularına yapılan müracaatlarında 'doğal afet' provizyonu alınması halinde Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.8.1, 1.8.2 ve 1.8.3 maddelerinde tanımlanan 'ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı', 'ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için katılım payı', 'tıbbi malzeme katılım payı' alınmaması; afet bölgesinde bulunan kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularında (eczaneler/ merkezler) zorunlu statik IP uygulamasının kaldırılması hususlarında düzenlemeler yapılmıştır. Depreme bağlı olumsuz etkilerin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde devam ediyor olması nedeniyle yukarıda yer alan düzenlemelerin 31 Temmuz 2023 tarihinden 30 Kasım 2023 tarihine kadar uzatılmış olup işlemler bu kapsamda yürütülecektir."