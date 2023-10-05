Başvurular başladı! Sosyal Güvenlik Kurumu'na 1.392 personel alınacak

Sosyal Güvenlik Kurumu'na yüzlerce sözleşmeli personel alımı yapılacak. Başvuruların 5-11 Ekim tarihleri arasında yapılacağını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumumuza, 1231 büro personeli, 130 destek personeli, 27 koruma güvenlik görevlisi, 4 teknisyen olmak üzere toplam 1.392 sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyoruz." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) 1392 sözleşmeli personel alınacağını bildirdi.

BÜYÜK ÇOĞUNLUK BÜRO PERSONELİ

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Sosyal Güvenlik Kurumumuza, 1231 büro personeli, 130 destek personeli, 27 koruma güvenlik görevlisi, 4 teknisyen olmak üzere toplam 1.392 sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyoruz.

BAŞVURU TARİHLERİ 5-11 EKİM

Başvuru tarihleri, 5-11 Ekim 2023. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Detaylar ve başvuru için ÖSYM sistemini takip edebilirsiniz."

DETAYLAR ÖSYM'NİN SİTESİNDE

Sözleşmeli personel alımına ilişkin detaylara ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebiliyor.