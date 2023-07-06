Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR ve SGK müdürleriyle toplantı yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müdürleriyle çevrim içi bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda emeklilikte yaşa takılanlar konusunda yapılan çalışmalar ve 2023 hedefleri ele alındı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 81 ilin Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müdürleri ile çevrim içi toplantı yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; toplantı Sosyal Güvenlik Kurumu'nda düzenlendi. Toplantıda ilk olarak SGK il müdürleri ile bir araya gelen Bakan Işıkhan, emeklilikte yaşa takılanlar konusunda yapılan çalışmalarla ilgili teşekkür etti. Işıkhan, yapılan çalışmalar ve projeler hakkında il müdürlerinden bilgi aldı.Daha sonra İŞKUR il müdürleri ile buluşan Işıkhan, daha önce 2023 hedefleri için nasıl çalışıldıysa bundan sonra daha büyük hedefler için çalışmaya gayret edeceklerini söyledi. Işıkhan, 81 ilde yapılan İŞKUR çalışmaları ve projelerine ilişkin il müdürlerinden brifing aldı.