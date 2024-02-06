EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİ ŞUBAT | Emekli maaş farkı ödemeleri bugün yatacak mı? SSK, BAĞ-KUR maaş farkı ne zaman yatacak?

Emekli maaşı zam farkı, milyonlarca emeklinin yakın takibinde. Emekli maaşı zammının yüzde 49,25 artırılacağı duyurulmuştu. İlgili kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlandı ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin maaş zam farklarının ödeme tarihleri de netleşti. Emekli maaş farkı ödemeleri bugün yatacak mı? SSK, BAĞ-KUR maaş farkı ne zaman yatacak? Detaylar haberimizdedir...

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

SSK emekli maaşı zam farkları 6 Şubat'ta hesaplara yatırılacakken, Bağ-Kur emekli maaşı zam farkları ise 7 Şubat'ta ödenecek.

EMEKLİYE MAAŞ FARKLARI BUGÜN YATACAK MI?

Emekli maaş zam farkları, emeklilerin uzun bir süredir beklediği tarih olan 6-7 Şubat'ta ödenecektir.

Bakan Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamaya göre, "Ocak 2024 itibarıyla %49,25 oranında yükseltme yaptığımız SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız." dedi.