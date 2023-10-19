SGK, 23 ilacı daha geri ödeme listesine aldı

Sosyal Güvenlik Kurumu, aralarında kanser ve solunum sistemi ilaçlarının da yer aldığı 23 ilacı daha geri ödeme listesine aldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK)Sağlık Uygulama Tebliği düzenlemesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı VedatIşıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, düzenleme kapsamında 6'sı yerli üretim olmak üzere 23 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

ARALARINDA KANSER İLACI DA VAR

Buna göre; 5 antianemik ilaç, 5 antipsikotik ilaç, 5 immunosüpresant, 4 kanser ilacı, 2 solunum sistemi ilacı, 1 tiroid tedavisinde kullanılan ilaç, 1 vitamin ilacı olmak üzere 6'sı yerli üretim, toplam 23 ilaç SGK'nın geri ödeme listesine eklendi.

"HASTALARIMIZA ŞİFA OLSUN"

Bakan Işıkhan, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" dedi.