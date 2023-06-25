Bakan Işıkhan Adıyaman'da ziyaretler gerçekleştirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adıyaman'da ziyaretler gerçekleştirdi. Bakan Işıkhan, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret etti. Daha sonra partisinin il başkanlığına geçen Işıkhan, burada partililerle bir araya geldi. Işıkhan, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Konteyner 14'e geçerek, depremzedelerle sohbet edip taleplerini dinledi. Bakan Işıkhan, konteyner kentteki çocuklara oyuncak dağıtıp fotoğraf çektirdi. Bakan Işıkhan, ziyaretler kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu, Organize Sanayi Bölgesi ve İŞKUR İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, çalışanlarla selamlaşıp yaklaşan Kurban Bayramı'nı kutladı. Ziyaretlere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ve diğer protokol üyeleri eşlik etti.