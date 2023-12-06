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Ereğli'deki sağlık hizmeti sunucularının fatura/reçete teslim süresi uzatıldı

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren sağlık hizmeti sunucularının Kasım 2023 dönemine ait fatura/reçete teslim süresinin, 29 Aralık 2023'e kadar uzatıldığını açıkladı.

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK), Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren sağlık hizmeti sunucularının Kasım 2023 dönemine ait fatura/reçete teslim süresinin, 29 Aralık 2023'e kadar uzatıldığını açıkladı.

SGK'dan yapılan açıklamada, 19 Kasım 2023 tarihinde yaşanan yağışlar sonucunda meydana gelen sel ve su taşkınları sebebiyle Zonguldak'ın Ereğli ilçesinin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiği hatırlatılarak, "Bu itibarla söz konusu afet nedeniyle yaşanabilecek aksama ve gecikmelerin herhangi bir mağduriyet oluşturmaması için 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edilen Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Kurumumuz ile sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sunucularının Kasım 2023 dönemine ait fatura/reçete teslim süresi, 29 Aralık 2023 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sosyal Güvenlik Kurumu Zonguldak Ereğli Sağlık Güncel Haberler

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