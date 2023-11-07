Kim ne zaman alacak? İşte emekli maaşlarının hesaplara yatacağı tarih

Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilerin maaş takviminin değiştiğine yönelik iddiaları yalanladı. Emekliler, tahsis numarasının son hanesine göre SGK tarafından belirlenen takvim doğrultusunda maaşlarını almaya devam edecek. İşte emekli maaşlarının hesaplara yatacağı tarihler.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşlarının tarihinin değişmediğini açıkladı. Bu kapsamda emekli vatandaşlar, SGK tarafından belirlenen ödeme takvimi doğrultusunda maaşlarını alacaklar.

"ÖDEME TARİHLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMAMIŞTIR"

SGK'dan yapılan açıklamada, "7 Kasım 2023 tarihli, emekli maaşlarının değiştiğine ilişkin haberlerin bazı basın yayın organlarında yer almasıyla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Her ne kadar ilgili haber başlığında emekli maaş tarihlerinin değiştiğinden bahsedilse de emeklilerimizin aylık ödeme tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Sosyal Güvenlik Kurumumuzdan emekli aylığı almakta olan vatandaşlarımız daha önceki aylarda olduğu gibi yine aynı günlerde aylıklarını almaya devam edeceklerdir. Bu itibarla haber başlığında yer alan maaş günlerinin değiştiği ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılmaktadır. Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor. SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

İKRAMİYE ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyenin tarihi ile ilgili açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Çalışmalarda sona gelindiğini belirten Bakan Işıkhan, ödemelerin 15 Kasım'ı geçmeyeceğini söyledi. Işıkhan, "Ödemeler Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor" dedi.