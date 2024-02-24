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SGK, sigorta borcu bulunmayan Ağlı Belediyesine teşekkür belgesi verdi

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ağlı Belediyesi'ne sigorta borcu bulunmadığı için teşekkür belgesi takdim etti. Belediye Başkanı Şahin Çolak, SGK'ye olan hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, sigorta borcu bulunmayan Ağlı Belediyesine teşekkür belgesi verildi.

SGK Kastamonu İl Müdürü Emin Şahin, Ağlı Belediye Başkanı Şahin Çolak'ı ziyaret etti. Şahin, SGK'ye borcu bulunmayan belediye olarak Ağlı Belediye Başkanına teşekkür belgesi takdim etti.

Çolak, işçilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Güçlü sigorta sistemi, güçlü ülke demek. Bu yüzden SGK'ye borcumuzun olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu hassasiyetimizden dolayı bize teşekkür belgesini layık gören müdürümüze teşekkür ediyoruz." dedi.

Şahin ise Çolak'a hassasiyetinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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