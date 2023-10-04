CHP Grup Başkanı Özgür Özel, işten atılan Agrobay işçilerinin sorunlarının çözümü için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve İçişleri Bakanlığı'na başvurarak müfettiş görevlendirilmesini talep etti.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Agrobay işçilerinin sorunlarının çözümü için müfettiş görevlendirilmesini talep etti

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, işten atılan Agrobay işçilerinin sorunlarının çözümü için Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve İçişleri Bakanlığı'na başvurarak müfettiş görevlendirilmesini talep etti.

CHP Grup Başkanı ve CHP Genel Başkanı Aday Adayı Özgür Özel, işten atılan Agrobay işçilerinin sorunlarının çözümü için müfettiş görevlendirilmesini istedi.

Geçtiğimiz günlerde İzmir'de Agrobay işçilerini ziyaret eden Özel, sorunları dinleyerek, "Buradaki insanlar sizin karınca gibi ezeceğiniz insanlar değildir. Karıncanın kardeşi var, biziz. Cumhuriyet Halk Partililerdir. Türkiye'nin bütün sosyal demokratlarıdır. Onlar direndikçe biz de direneceğiz. Agrobay işçisi yalnız değildir, kadın emekçiler yalnız değildir, Türkiye işçi sınıfı yalnız değildir. Hepimiz onlara sahip çıkıyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Özel, işçilerin taleplerini ve yaşadıklarını dinledikten sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK ve İçişleri Bakanlığı'na ayrı ayrı başvurdu.

İŞ MÜFETTİŞLERİ GÖREVLENDİRİLMELİ

Özel, Çalışma Bakanlığı'na yaptığı başvuruda; işçilerin Anayasanın 51'inci maddesinde tanımlanan örgütlenme hakkını kullanarak bir sendikaya üye olmaları nedeniyle işten çıkarıldıklarını, sendikaya üye olma özgürlüğünün ihlal edildiğini belirtti. Özel, "Yaptığım görüşmelerde, işçiler iş akitlerinin sonlandırmasının nedeni olarak işyerinde sistematik amir baskısına maruz kaldıklarını, ağır işlerde eksik ekipmanlarla çalıştıklarını, maaşların düzensiz ödendiğini, iş kazalarının gizlendiğini, sigortasız çalıştırıldıklarını ve bunlar karşısında sendikaya üye olduklarını belirterek, akdin feshinde gerekçe olarak kullanılan gerekçelerin yaşanmadığını, bunun için kendilerinden savunma bile alınmadığını belirtmişlerdir" dedi. Özel, iş müfettişlerinin görevlendirilerek sürecin incelenmesini talep etti.

SİGORTASIZ ÇALIŞTIRILMA İDDİALARININ İNCELENMESİNİ TALEP ETTİ

Özel, SGK'ya yaptığı başvuruyla işçilerin sigorta bildirimlerinin geç yapıldığına, bir süre sigortasız çalıştırıldıklarına, eksik ödeme aldıklarına yönelik iddiaların incelenmesini istedi. Özel, İçişleri Bakanlığına yaptığı başvuruda ise eylem sırasında işçilere yönelik jandarma ve polis müdahalesi sırasında orantısız güç kullanıldığını, kanunsuz emir verildiğini belirterek, bu konuda soruşturma başlatılmasını talep etti.