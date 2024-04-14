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SGK'dan çalışan annelere 325 euro destek başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

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SGK'dan çalışan annelere 325 euro destek başvursu nasıl yapılır? Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla 7 bin anne ve bakıcıya 325 euro destek verileceğini duyuruldu. Peki, SGK'dan çalışan annelere 325 euro destek başvurusu nasıl ve nereden yapılır? SGK çalışan annelere 325 euro başvurusu için başvuru ekranı merak edilirken, başvuru e-Devlet üzerinden mi yapılacak araştırılıyor. İşte detaylar...

SGK'DAN ÇALIŞAN ANNELERE 325 EURO DESTEK BAŞVURUSU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Avrupa Birliği'nin finansman desteği sağladığı projeyle ilgili açıklamada bulunarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla 7 bin anne ve bakıcıya 325 avro destek verileceğini duyurdu.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çalışma hayatının her adımında ve her anında kadınların yanında olarak, onları destekleyeceklerini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan anneleri destekleyerek kayıtlı istihdamda kalmalarını veya istihdama katılmalarını sağlayacak projemizin ikinci dönemi başlıyor. İş Pozitif kadın istihdam programımız başta olmak üzere kadınların istihdamına yönelik çalışmalarımız devam edecektir. SGK'den 7 bin anne ve bakıcıya 325 avro destek."

SGK'DAN ÇALIŞAN ANNELERE 325 EURO DESTEĞİ HANGİ İLLERDE VERİLECEK?

Avrupa Birliği'nin finansman desteği sağladığı projeyle 0-36 ay arasında çocuğu olan ve çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan annelerin desteklenerek kayıtlı istihdamda kalmaları veya istihdama katılmaları amaçlanıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de 12 ay boyunca uygulanacak projeyle, çalışan annelere ayda 325 euro destek sağlanacak.

SGK ÇALIŞAN ANNELERE 325 EURO DESTEK BAŞVURUSU ŞARTLARI

Tam zamanlı olarak ve hizmet akdiyle bir işverenin yanında çalışan ve 0-24 ay arası çocuğu olan sigortalı anne, bir eğitimli çocuk bakıcısını sigortalı olarak çalıştırıp bu bakıcıya çocuğunu baktırmaya başladığında mali destekten faydalanabiliyor.

Bakıcının ise 0-36 aylık çocuk bakımını kapsayan bir eğitim aldığını MEB, İŞKUR, MYK veya üniversitelerin onaylı sertifikayla belgelendirmesi ya da lise ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olması gerekiyor.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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