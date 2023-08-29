Gelir vergisi tarifesinde düzenleme

Sosyal Güvenlik Kurumu Başzmanı İsa Karakaş, gelir vergisi düzenlemesi hakkında, "bugünlerde kararını açıklamasını beklediğimiz Hakem Kurulu'nun önündeki önemli maddelerden biri de gelir vergisi tarifesinin yüzde 15'te memurlar için sabitlenip sabitlenmeyeceği söz konusudur" dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başzmanı İsa Karakaş, gelir vergisi düzenlemesi hakkında, "bugünlerde kararını açıklamasını beklediğimiz Hakem Kurulu'nun önündeki önemli maddelerden biri de gelir vergisi tarifesinin yüzde 15'te memurlar için sabitlenip sabitlenmeyeceği söz konusudur" dedi.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2 yıllık süreçte mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde hükümet ve sendikalar arasında zam oranında uzlaşma sağlanamaması üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başladı. Bugün 4. kez bir araya gelen kurulda, memur ve memur emeklilerin gözü Hakem Kurulu'nun vereceği kararlarda.

Yetkili sendikalar tarafından Hakem Kuruluna taşınan konulardan biri de gelir vergisi dilimlerinde iyileştirme yapılması' konusu. Bu çerçevede İhlas Haber Ajansı'na (İHA) değerlendirmelerde bulunan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, yıl içerisinde yapılan asgari ücret ve memur zamlarının ardından gelir vergisinde bir düzenleme yapılmadığını ve konunun Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından ele alınacağını dile getirdi.

"Geliri 70 bin liraya kadar olan çalışanların maaşından yüzde 15 oranında gelir vergisi kesilmektedir"

Karakaş, işçi, memur, sözleşmeli dahil bütün çalışanların ücretlerinden gelir vergisi kesildiğini fakat 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren asgari ücret gelir vergisinin dışında tutulduğunu hatırlatarak, "Gelir vergisi tarifesine baktığımız zaman birinci dilim 70 bin liraya olanlar. Yani geliri 70 bin liraya kadar olan çalışanların maaşından yüzde 15 oranında gelir vergisi kesilmektedir. Özellikle kazancı biraz yüksek olan çalışanlar yani asgari ücretin üzerinde olanlar birkaç ay geçmesiyle birlikte kazançlarına göre ikinci dilime girmektedirler. Bu doğrultuda yüzde 20 oranında kesinti yapılmaktadır. Kişinin geliri 20 bin lira olarak varsayarsak, bu durumda ilk aylarda yapılan yüzde 15'lik kesinti üzerinden çalışanın cebine 15 bin 650 lira para girmektedir. Fakat bu işçi ilerleyen dönemde kümülatif matrahlarının birikmesiyle ocak ayından ilk maaşını aldığını varsaydığımızda mayıs ayında 15 bin 650 liranın birdenbire 14 bin 900 liraya düştüğünü, bir sonraki ay ise 14 bin 800 liraya düştüğü görmekteyiz" ifadelerine yer verdi.

"Gelir vergisi tarifesi yıl içerisinde güncellenmediği için işçi ve memurların maaşlarından 15 yerine yüzde 20 oranında gelir vergisi kesilmekte"

Gelir vergisi tarifesinin her sene ocak ayında güncellendiğini hatırlatan Karakaş, "Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmakta işçi ve memurların maaşları zamlanmaktadır. Ancak gelir vergisi tarifesi yıl içerisinde güncellenmediği için maalesef işçi ve memurların maaşları ceplerine girer girmez ikinci dilime girmekte ve yüzde 15 yerine yüzde 20 oranında gelir vergisi kesilmesine sebebiyet vermektedir. Bunu göz önünde bulundurduğumuz zaman ücretlilerin vergi yükünün çok fazla olduğu ve dolayısıyla tarifede esas alınan dilimlerin son derece düşük kaldığı zira yıl içerisindeki enflasyonun da göz önünde bulundurulmadığına bakarak asgari ücretin üzerinde maaş alan çoğu çalışanın maaşlarında azalma olduğu görüyoruz" açıklamasında bulundu.

Karakaş, en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkmasıyla birlikte birçok meslek grubunun ağustos ayında aldıkları maaşlarını alır almaz ikinci vergi dilimine girdiklerini ve maaşlarda önemli ölçüde azalmalara neden olduğunu açıkladı.

"Hakem Kurulu'nun önündeki önemli maddelerden biri de gelir vergisi tarifesinin yüzde 15'te sabitlenip sabitlenmeyeceği söz konusudur"

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nde En önemli taleplerden biri de gelir vergisindeki dilimlerin memurlar için, yüzde 15 oranında sabit olması yönünde olduğunu hatırlatan Karakaş, "Dolayısıyla bugünlerde kararını açıklamasını beklediğimiz Hakem Kurulu'nun önündeki önemli maddelerden biri de gelir vergisi tarifesinin yüzde 15'te memurlar için sabitlenip sabitlenmeyeceği söz konusudur. Bunun yüzde 15 oranında sabitlenmesi çalışanların ellerine önemli oranda maaşlarının artmasına neden olacaktır. Zira çalışanların durumu ve kazançlarına göre kesilen gelir vergisi; aylık 3 bin, 4 bin, 5 bin ve daha yüksek oranda fark etmektedir. Dolayısıyla gelir vergisinin yüzde 15'te sabitlenmesi halinde çalışanların maaşı da artmış olacaktır" şeklinde konuştu.

Çalışanların hükümet tarafından gelir vergisi dilimlerinden iyileştirme beklediklerini sözlerine ekleyen Karakaş, hükümet tarafından yeni bir düzenlemenin gelmesinin ilk adımının Yüksek Hakem Kurulu'nun vereceği karara bağlı olduğunun vurguladı.

Yürürlükte olan gelir vergisi tarifesi ise şu şekilde:

70.000 TL'ye kadar yüzde 15

150.000 TL'nin 70.000 TL'si için 10.500 TL, fazlası yüzde 20

370.000 TL'nin 150.000 TL'si için 26.500 TL (ücret gelirlerinde

550.000 TL'nin 150.000 TL'si için 26.500 TL), fazlası yüzde 27

1.900.000 TL'nin 370.000 TL'si için 85.900 TL, (ücret gelirlerinde

1.900.000 TL'nin 550.000 TL'si için 134.500 TL), fazlası yüzde 35

1.900.000 TL'den fazlasının 1.900.000 TL'si için 621.400 TL,

(ücret gelirlerinde 1.900.000 TL'den fazlasının 1.900.000 TL'si için 607.000 TL), fazlası yüzde 40 - ANKARA