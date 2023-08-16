Sivas SGK İl Müdürlüğü binasında çıkan yangın kontrol altına alındı

SGK İl Müdürlüğü binasının çatısında çıkan yangın ekiplere alarma geçirdi

Sivas'ta Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü binasının çatısında çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi

SİVAS - Sivas'ta Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü binasının çatısında çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi.

Edinilen bilgilere göre yangın Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan Sivas SGK İl binasının çatısında meydana geldi. Çatıdan yoğun dumanların yükseldiğini görenler durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.