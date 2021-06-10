Son 24 saatte korona virüsten 96 kişi hayatını kaybetti
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Son 24 saatte korona virüsten 96 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 96 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 96 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 6 bin 408 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 96 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 6 bin 408 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 96 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 48 bin 524'a yükseldi. Toplamda 56 milyon 346 bin 98 test yapıldı. Bugün yapılan 223 bin 320 testten, 6 bin 408 yeni vaka sayısı, 563 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 313 bin 98 olduğu, bugün iyileşen 6 bin 895 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 186 bin 728'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,7, ağır hasta sayısının ise bin 9 olduğu açıklandı.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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