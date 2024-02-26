Sağlık Bakanlığı Niğde'de Sürekli İşçi Alımı Yapacak

Sağlık Bakanlığı Niğde'de 44 tanesi temizlik personeli olmak üzere toplamda 64 sürekli işçi alımı yapacak, başvurular yarın sona erecek.

18- 40 yaş arası şartları taşıyan herkesin başvuru yapabileceği alımda başvurular için yarın son gün. Sağılık Bakanlığı tarafından Niğde'de 44 temizlik görevlisi, 13 silahsız özel güvenlik görevlisi, 2 klinik destek elemanı, 2 elektrikçi, 2 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elamanı ve 1 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elamanı olmak üzere toplan 64 adet sürekli işçi alımı yapılacak. İşçi alım başvuruları 27.02.2024 (yarın) sona erecek. Konu hakkında Niğde İŞKUR İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alım başvuruları 23/02/2024 - 27/02/2024 tarihleri arasında alınacak olup vatandaşlarımız e-Devlet, ALO-170 iletişim hattı ile İŞKUR e-şube (www.iskur.gov.tr ) internet adresimizde 'İnternet Şube İş Arayan Giriş' sekmelerinde ilerledikten sonra 'T.C. Kimlik Numarası ve Şifre / e - Devlet ile Giriş" ile giriş yaparak başvuru yapabilecektir. Adayların, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden kullanıcı girişi yapması, işlemlerini tamamlamadan önce başvuru yapacakları iş ilan metninde belirtilen açıklamalar ve başvuru şartlarını dikkatlice okumaları gerekiyor. Başvuracakları ilanda belirtilen şartları taşımayanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekiyor. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alım ilanlarına 18 - 40 yaş aralığında il bazında başvuru yapılabilecek olup başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurası ile belirlenecektir. Noter kurası Niğde ilimiz için 18 - 19 Mart 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecektir. Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE