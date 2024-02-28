Gazze'deki İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 29.878'e yükseldi
Hamas yönetimindeki Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 29.878'e yükseldiğini açıkladı.
GAZZE, 28 Şubat (Xinhua) -- Hamas yönetimindeki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Salı günü yapılan yazılı basın açıklamasında, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 29.878'e yükseldiği bildirildi.