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Gazze'deki İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 29.878'e yükseldi

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Hamas yönetimindeki Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 29.878'e yükseldiğini açıkladı.

GAZZE, 28 Şubat (Xinhua) -- Hamas yönetimindeki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Salı günü yapılan yazılı basın açıklamasında, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 29.878'e yükseldiği bildirildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Sağlık Bakanlığı Filistin İsrail Gazze Dünya Güncel Haberler

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