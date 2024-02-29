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İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekilişi!

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İŞKUR Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığı için yapılacak olan 8 bin işçi alımının kura çekilişi tarihi ve saati merak konusu oldu. İş arayanlar ve adaylar, kura çekilişinin ne zaman ve saat kaçta yapılacağını bekliyorlar. Peki, İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekilişi!

Sağlık Bakanlığı, 8 bin sürekli işçi alımı için başvuruları 23-27 Şubat tarihleri arasında İŞKUR üzerinden kabul etti. Başvuruların tamamlanmasının ardından, gözler kura çekiliş tarihlerine çevrildi. Başvuruların kura çekimleri için henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, kura çekiliş tarihine ilişkin bilgiler Münhal Kadro ve Nitelik Tablosu'nda yer aldı. İŞKUR Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ KURASI SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanlığı 8 bin sürekli işçi alımı kura çekiliş tarihleri Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sayfasında 8 bin sürekli işçi alımına ilişkin yayınlanan duyurunun Münhal Kadro ve Nitelik Tablosu'nda 18-19 Mart tarihlerinde 09:00-18:00 saatleri arasında Ankara'da çekileceği belirtiliyor.

İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekilişi!

SAĞLIK BAKANLIĞI HANGİ MESLEK GRUPLARINDAN ALIMA YAPACAK?

Sağlık Bakanlığı'nın 8 bin sürekli işçi alımı kapsamında alım yapılacak meslek grupları şunlardır:

  • Otomotiv Kaportacısı
  • Oto Elektrikçisi
  • Oto Bakım Onarımcısı/Otomotiv Mekanikçisi
  • Klinik Destek Elemanı
  • İnşaat Boyacısı
  • Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı
  • Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı
  • Marangoz
  • Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı
  • Elektrikçi
  • Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
  • Temizlik Görevlisi
Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

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