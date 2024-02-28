İsrail ordusu el-Faria Mülteci Kampı'nda baskın düzenledi, üç Filistinli öldü
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu Batı Şeria'daki Tubas şehri yakınlarında bulunan el-Faria Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında üç Filistinli hayatını kaybetti.
EL-FARİA MÜLTECİ KAMPI, 28 Şubat (Xinhua) -- Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Salı günü Batı Şeria'daki Tubas şehri yakınlarında yer alan el-Faria Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında üç Filistinlinin öldüğü belirtildi.