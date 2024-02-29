Gazze Şeridi'nde İsrail Saldırılarında 76 Kişi Hayatını Kaybetti
Hamas yönetimindeki Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde İsrail saldırılarında 76 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinlilerin sayısı 29.954'e yükseldi.
GAZZE, 29 Şubat (Xinhua) -- Hamas yönetimindeki Filistin Sağlık Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde İsrail saldırılarında 76 kişinin hayatını kaybetmesiyle Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinlilerin sayısının 29.954'e yükseldiğini bildirdi.