Şırnak'ta demokrasi nöbetine binlerce kişi katıldı
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Şırnak'ta demokrasi nöbetine binlerce kişi katıldı

Şırnak Valiliğince düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen demokrasi nöbetine binlerce kişi katıldı.

Şırnak'ta demokrasi nöbetine binlerce kişi katıldı
16.07.2020 01:07 | Son Güncelleme: 16.07.2020 01:10

Şırnak Valiliğince düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen demokrasi nöbetine binlerce kişi katıldı.

Şırnak'ta 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde demokrasi nöbetine binlerce kişi katıldı. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde Şırnak'ta Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile geldikleri alanda kurulan sahneden okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dua etti. Herhangi bir parti bayrağının olmadığı alanda, Türk bayrakları ile kırmızı beyaza büründü.

Akşam saatlerinde bir araya gelen yüzlerce kişi Şırnak Valiliği önündeki alanda demokrasi nöbeti tuttu. Meydanda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa seslenişini dinleyen Şırnaklılar, FETÖ'nün darbe girişimine, başlattıkları demokrasi nöbetiyle tepkilerini gösterdi.

Demokrasi nöbetinde konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Geçmişte de darbe girişimleri yaşadık. Tarihler 2016'yı gösterdiğinde yıllardan beri, on yıllardan beri kamuya, kamu kurumlarına sinsi bir şekilde bütün birimlere sızmak suretiyle yüzyıllar önce gerçekleştiremediklerini bu sefer biraz daha sabırla ve paralel bir yapı oluşturarak devletimizi içten çökertmeye çalıştılar. ve milletimizin hassas olduğu konuları seçtiler. İnanç, din, ahlak ve dini değerleri kullandılar. İşte bu alanları istismar etmek suretiyle devletimizin içine sızmaya çalıştılar. ve o gece yine bu saatlerde gecenin karanlığını geleceğimizi karartmak için kullanmaya çalıştılar. Devletimize milletimize ait olan, helikopter, tankları milli olan araç gereçlerimizi yine bize karşı kullandılar. Çanakkale'de 250 bin, 15 Temmuz'da 250 şehidimiz, 2 bin 200'e yakın gazimiz oldu. Peki kardeşlerimizi, vatandaşlarımız bu yollara düşüren neydi? Güçlü bir çağrı ve milletimiz için çok önemli olan şehitlik ve gaziliktir" dedi.

Program protokol konuşmalarının ardından şiir ve ilahi dinletisi, 15 Temmuz konulu çeşitli videoların gösterimi ile devam etti. Gece salaların okunmasından sonra demokrasi nöbeti gecenin geç saatlerine kadar devam etti. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı meydanın etrafı demir bariyerlerle çevrildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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