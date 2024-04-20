Şırnak'ta çiftçilere sertifikalı tohum dağıtıldı

Türkiye'nin yer fıstığı ihtiyacının yüzde 60'nın karşılandığı Şırnak'ın Silopi ilçesinde ' Şırnak yer fıstığıyla şahlanıyor projesi' çerçevesinde çiftçilere yüzde 50 hibe ile sertifikalı tohum dağıtıldı.

Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından başlatılan projede 30 yer fıstığı üreticisine 2 milyon 250 bin TL değerinde sertifikalı tohum dağıtıldı. Tohum dağıtım töreninin ardından Şırnak Valisi Cevdet Atay, Silopi Kaymakamı Cihat Koç, Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin, il protokolü ve çiftçiler sertifikalı yer fıstığı tohumlarını toprakla buluşturdu. Yapılan törende konuşan Vali Atay, "İlimizde tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi ve tarımsal üretim çeşitliliğini artırmak amacıyla dağıtımı yapılan tohumların üreticilerimize hayırlı, bol ve bereketli kazançlar getirmesini diliyor, bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ŞIRNAK