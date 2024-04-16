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Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi Altındağları bölgesi geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

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Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi Altındağları bölgesi 15 gün süreyle geçici "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Altındağları bölgesinde, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 17 Nisan (dahil) 2024 - 1 Mayıs (dahil) 2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır" denildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şırnak Valiliği Beytüşşebap Şırnak Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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