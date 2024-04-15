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Şırnak'ta çarşı ve mahalle bekçisi, tartıştığı kişiyi silahla dizinden yaraladı

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Şırnak'ta çarşı ve mahalle bekçisi, tartıştığı kişiyi silahla dizinden yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, çarşı ve mahalle bekçiliği yapan M.B. isimli erkek ile alacak verecek meselesi yüzünden R.N.G sözlü tartıştı. M.B., daha sonra tartıştığı R.N.G'yi tabanca ile dizinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Bekçi, polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şırnak Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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