Şırnak'ta hayvan otlatmak için evden ayrılan kişi ölü bulundu

Şırnak'ın Uludere ilçesinde hayvan otlatmak için evden ayrılan kişi arazide ölü bulundu.

İlçenin Onbudak köyünde yaşayan Eşref Tonğ (69), sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için evden ayrıldı.

Akşam eve dönmeyen Tonğ'u merak eden yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Ekipler ve akrabaları tarafından bölgede yapılan aramada Tonğ'un cansız bedenine ulaşıldı.

Cenazesi askeri helikopterle Şırnak Şehit Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'ne götürülen Tonğ'un kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Tonğ'un emekli güvenlik korucusu olduğu öğrenildi.