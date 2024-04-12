Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Cizre'de trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Cizre-Nusaybin Karayolunda kamyonet yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza Cizre-Nusaybin Karayolunun 6'ıncı kilometresinde bulunan Mehmetçik Çeşmesi mevkiinde meydana geldi. Nusaybin istikametinden gelen Vakas Söğütçü yönetimindeki 27 AGV 738 plakalı tır, Cizre girişi Mehmetçik Çeşmesi mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen araçta bulunan sürücü Söğütçü hafif şekilde yaralandı.

Yaşanan kazadan sonra olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Cizre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı araç sürücüsü ayakta yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şırnak trafik Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title