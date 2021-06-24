Sinirlioğlu'dan Suriye sınır kapısı Cilvegözü'nün 12 ay daha açık tutulması çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sinirlioğlu'dan Suriye sınır kapısı Cilvegözü'nün 12 ay daha açık tutulması çağrısı

Sinirlioğlu'dan Suriye sınır kapısı Cilvegözü'nün 12 ay daha açık tutulması çağrısı
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Suriye'de BM gıda yardımlarının, kritik tıbbi malzemelerin ve diğer hayat kurtaran yardımların dağıtımının durdurulmasının 4 milyon insanın hayatını tehdit edeceğini söyledi.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Suriye'de BM gıda yardımlarının, kritik tıbbi malzemelerin ve diğer hayat kurtaran yardımların dağıtımının durdurulmasının 4 milyon insanın hayatını tehdit edeceğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) "Ortadoğu'daki durum" başlığı altında Suriye'nin kuzeybatısındaki milyonlarca kişiye ulaşan ve hayati önem taşıyan uluslararası insani yardım malzemelerinin gönderildiği tek sınır kapısı Cilvegözü'nün açık tutulma süresinin uzatılması tartışıldı.

Toplantıda konuşan Sinirlioğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve diğer üst düzey yetkililerinin, Suriye'deki BM sınır ötesi insani yardım mekanizmasının uzatılmasındaki başarısızlığın çok zararlı olacağı yönündeki uyarılarına kulak verilmesi çağrısında bulundu.

BMGK'nın 2014'ten bu yana BM sınır ötesi insani yardım operasyonlarına izin vermesine neden olan koşulların unutulmaması gerektiğini kaydeden Sinirlioğlu, halkını acımasızca öldüren ve kritik insani altyapıları hedef alan Esad rejimine karşı BMGK'nın sınır ötesi mekanizmayı Suriye içinde yerinden edilmiş insanlara güvenli ve sürekli insani erişim sağlamak için tesis ettiğini aktardı.

"Suriye'nin kuzeybatısındaki milyonlarca savunmasız insan toplu cezalandırma ile karşı karşıya"

Büyükelçi Sinirlioğlu, Esad ve destekçilerinin insanlığa karşı birçok savaş suçu işlediğini belirterek, "Bugün, Suriye'nin kuzeybatısındaki milyonlarca savunmasız insan hala toplu cezalandırma ile karşı karşıya. Aktif bir savaş bölgesinde hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. Hayatta kalmak için tek umutları BM tarafından sağlanan yardımlardır." diye konuştu.

Esad rejimi ile PKK/YPG terör örgütünün Suriye'deki uzantısının sivillere karşı sistematik ihlallere devam ettiğini vurgulayan Sinirlioğlu, BM sınır ötesi mekanizmayı durdurmanın rejimin ve terör örgütlerinin cinayetlerini daha da büyütmesine izin vereceği uyarısında bulundu.

Sinirlioğlu, şöyle devam etti:

"BM gıda yardımının, kritik tıbbi malzemelerin ve diğer hayat kurtaran yardımların dağıtımının durdurulması, onları hayatta tutmak için bize güvenen 4 milyon insanın hayatını tehdit edecektir. Ayrıca, sınır ötesi mekanizma olmadan Suriyeliler Kovid-19 aşılarını alamayacaklar. Bu mekanizma olmadan, BM kurumlarının artık sahada sivil toplum kuruluşlarına mali olarak yardım etme yetkisi olmayacak. Şimdi söyleyiniz, Suriye'de insani mukabelede en büyük aktör olarak BM'nin sizin gözetiminizde devreden çıkmasını mı istiyorsunuz?"

"Dünya bizi izliyor"

Yardım dağıtımını gerçekleştirmek için hiçbir ülke veya kuruluşun bu kadar karmaşık bir sistemi BM kadar yürütme kapasitesine sahip olmadığına işaret eden Sinirlioğlu, Konsey üyelerine, "Sınır ötesi mekanizmanın yokluğunun siyasi çözüm umutlarını baltalayacağını da unutmayınız." diye seslendi.

Sinirlioğlu, "Dünya bizi izliyor. Güvenlik konseyi üyelerini doğru olanı yapmaya ve bu vazgeçilmez mekanizmayı, ilave geçiş noktaları ile birlikte, en az 12 ay daha muhafaza etmeye davet ediyorum." çağrısında bulundu.

BM'nin Suriye yardımlarında Cilvegözü Sınır Kapısı

Suriye'nin kuzeybatısındaki yaklaşık 5 milyon kişiye ulaşan ve hayatı önem taşıyan uluslararası insanı yardım malzemelerinin gönderildiği tek sınır kapısı Cilvegözü, Rusya'nın engellemesi durumunda, kapanma riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

BM, Suriye'ye uluslararası yardımların yapılmasına imkan tanıyan BMGK kararlarının yetkilendirdiği mekanizmayla 2014'ten bu yana milyonlarca kişiye ulaşıyor. Özellikle Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de 5 milyona yakın kişi, bu insani yardımlara bel bağlıyor.

Geçen yıla kadar gıda, ilaç, tıbbi ve hijyen malzemesi gibi uluslararası insanı yardımlar, ikisi Türkiye'den olmak üzere 4 sınır kapısından gönderilirken Rusya'nın vetosu ve itirazları üzerine, sınır kapılarının sayısı önce 2'ye indirilmiş, daha sonra Rusya, sadece Cilvegözü sınır kapısının 1 yıl daha açık tutulmasına onay vermişti.

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan her ay 1000'den fazla insanı yardım konvoyu Suriye'ye geçiyor ancak bu sınır kapısını açık tutan mekanizmanın temmuz ayında süresi doluyor ve söz konusu mekanizmanın BMGK tarafından yenilenmesi gerekiyor.

BM, uluslararası yardım kuruluşları, Türkiye, ABD ve Batılı ülkeler, yardımların gönderileceği sınır kapılarının sayılarının artırılmasını isterken Rusya ve Suriye rejimi ile ilgili kararlarda BMGK'da Rusya'nın yanında yer alan Çin, Cilvegözü Sınır Kapısı'nın açık tutulmasına sıcak bakmıyor.

Rusya, daha önce de olduğu gibi sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin dolmasına kısa süre kala, insani yardımların Suriye içinde rejim kontrolündeki bölgelerden yapılması argümanını savunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

BM ve Almanya himayesinde Türkiye'nin de dahil olduğu uluslararası aktörlerin katılımıyla gerçekleştirilen İkinci Berlin Konferansı sona erdi.
BM ve Almanya himayesinde Türkiye'nin de dahil olduğu uluslararası aktörlerin katılımıyla gerçekleştirilen İkinci Berlin Konferansı sona erdi.
Libya konulu İkinci Berlin Konferansı, BM ve Almanya himayesinde Türkiye'nin de dahil olduğu uluslararası aktörlerin katılımıyla başladı.
Libya konulu İkinci Berlin Konferansı, BM ve Almanya himayesinde Türkiye'nin de dahil olduğu uluslararası aktörlerin katılımıyla başladı.
Son dakika haber | MİT operasyonuyla Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen terör örgütü DEAŞ'ın sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' Kasım Güler tutuklandı.
Son dakika haber | MİT operasyonuyla Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler tutuklandı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Deniz Poyraz Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Emel Sayın Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Mert Müldür Metin Oktay Merih Demiral Ahmet Nur Çebi Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sinirlioğlu'dan Suriye sınır kapısı Cilvegözü'nün 12 ay daha açık tutulması çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 03:44:21. #1.16#

title