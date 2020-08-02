ŞİLE PLAJLARINDA BAYRAM YOĞUNLUĞU... SOSYAL MESAFE, MASKE HİÇE SAYILDI
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ŞİLE PLAJLARINDA BAYRAM YOĞUNLUĞU... SOSYAL MESAFE, MASKE HİÇE SAYILDI

KURBAN Bayramı'nın üçüncü gününde de çok sayıda İstanbullu, Şile plajlarına akın etti.

ŞİLE PLAJLARINDA BAYRAM YOĞUNLUĞU... SOSYAL MESAFE, MASKE HİÇE SAYILDI
02.08.2020 14:57 | Son Güncelleme: 02.08.2020 15:05
KURBAN Bayramı'nın  üçüncü gününde  de çok sayıda İstanbullu, Şile plajlarına akın etti. Şile'de bulunan Ayazma Plajına gelen vatandaşların çoğunun  maske, sosyal mesafe kuralına uydmadıkları görüldü.

Tatilini Şile'de değerlendirmek isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren Şile'deki plajlara geldi.  Özellikle günübirlik tatilcilerle dolup taşan Ayazma Plajı'nda vatandaşların, koronavirüs yokmuşçasına davranması dikkat çekti. Oldukça kalabalık olduğu gözlenen plajda maske takanların sayısı bir elin parmağını geçmezken, denize girenlerin ve güneşlenenlerin ise birbirlerine çok yakın mesafede bulunduğu görüldü. Öte yandan plaja gelen ziyaretçiler, otopark girişlilerinde de kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. 

"SOSYAL MESAFE YERLE BİR"

Sıcaktan bunaldığı için plaja geldiğini ifade eden Mehmet Yazıcı, öKalabalık ama biz biraz daha dikkat ediyoruz. Yapacak da bir şey yok pek fazla. Sosyal mesafe zaten yerle bir. Denizden çıktıktan sonra da kimse maske takmıyor. Biraz sıkıntı ama hava çok sıcak. Tatili değerlendirmek için geldik. Çok fazla da denize girmedik zaten" ifadelerini kullandı.

"BİZE BİR ŞEY OLMAZ DİYE DÜŞÜNÜYORLAR"

Plajda maske takan nadir vatandaşlardan olan Erdoğan İşbilen ise, "Hiç umurlarında değil. Sanki dünya bitmiş onlar için. Bize bir şey olmaz ki diye düşünüyorlar. Neden olmazmış? Geldim bir 5-10 dakika hava almaya. Çıkıp gideceğim" şeklinde konuştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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