VALİ GÜL İSTANBUL'DA 210 CİVARINDA EV VE İŞ YERİNİ SU BASTI

ŞİLE'deki sağanak yağış ve fırtına sonrası derenin taştığı bölgede incelemede bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, İhbar sayıları mükerrer olmakla birlikte İstanbul genelinde su basan ev ve iş yeri sayısı 210 civarında. Bu sayı zaman içerisinde değişiklik gösterebilir ama son rakam bu dedi.

İstanbul'da yaşanan sağanak yağış ve fırtına Şile ve Ağva'yı etkiledi. Ağva merkezde bulunan Yeşilçay Deresi taştı. Bölge sular altında kaldı. İş yerlerinde hasar meydana geldi. Yaşanan taşkın sonrası İstanbul Valisi Davut Gül, Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya ve Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

HERHANGİ BİR YARALIMIZ YOK

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, yaşanan fırtınada herhangi bir can kaybının olmadığını dile getirerek, Son iki gündür meteorolojik uyarılar yapılıyordu. Biz de valilik olarak bunu sizlerin aracılığıyla duyurmaya çalıştık. Hem şiddetli fırtına bekliyorduk hem de yoğun yağış bekliyorduk. İstanbul'umuzun bütün ilçelerinde metrekareye düşen yağış miktarı yaklaşık olarak 15 kg ile 100 kg arasında değişiyor. Az yağan ilçelerimiz var, çok yağan ilçelerimiz var. Yine aynı şekilde rüzgarın hızı saatte 40 km ile 100 km arasında değişiyor. Şu anda da Şile'deyiz kaymakamımız ve belediye başkanımız ile birlikte. Birlikte zarar gören hemşerilerimizi ziyaret ettik. Burası normalde bir balıkçı lokantası. Fırtınanın etkisiyle dalgalardan dolayı limanda irili ufaklı zararlar var. 5 tane küçük teknemiz maalesef zarar gördü ve dükkanlarımız da zarar gördü. Yine derelerin denize akamamasından dolayı derelerin taşmasıyla birlikte su basan iş yerlerimiz ve evlerimiz var. Herhangi bir can kaybımız yok. Herhangi bir yaralımız yok. Kaymakamlarımızın koordinesinde ilçe belediye başkanlarımız, İSKİ, AFAD ve diğer kurumlar herkes kendi alanında çalışmalarını devam ettiriyor. Beklentimiz ilerleyen saatlerde rüzgarın ve fırtınanın etkisini kaybetmesi ve yağışın azalması. Hemşerilerimizden istirhamımız bu gece duyarlı olmaları, su basacak yerleri tahliye etmeleri, yaşamamaları. Bizler de AFAD koordinesinde zarar gören yerlerde hem zarar tespitleri hem hasar tespitlerini inşallah ivedi şekilde çıkartacağız. Vatandaşlarımıza bu açıdan vereceğimiz destekleri vermeye çalışacağız. Hepimize büyük geçmiş olsun. Yağışın akşam 21.00-22.00'a kadar şiddetli şekilde devam edeceğini meteorolojik veriler söylüyor. Bundan sonra da devam edecek yine sabaha kadar ama etkisini azaltarak devam edecek. Duyarlı olmakta fayda var. Artık iklimler değişti. Dolayısıyla da tahminler de çok sık değişiyor. Bizim beklentimiz saat 22.00'ya kadar devam etmesi ama bu değişiklik göstererek daha şiddetli ya da daha hafif olabilir. Vatandaşlarımızın bu süreci duyarlı bir şekilde takip etmelerini istirham ediyorum. İhbar sayıları mükerrer olmakla birlikte İstanbul genelinde su basan ev ve iş yeri sayısı 210 civarında. Bu sayı zaman içerisinde değişiklik gösterebilir ama son rakam bu dedi.

DERE YATAĞINDAKİ YIKIMLARLA İLGİLİ BÜTÜN YASAL İŞLEMLERİ YAPTIK

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ise, Sayın valimiz ifade ettiler. Ağva'da ve köylerinde dere taşkınlıklarına arkadaşlarımız kamu kurum ve kuruluşlarının bütün yetkilileri müdahale ediyorlar. Sayın valimiz ile de beraber buradan Ağva'ya doğru bütün güzergah üzerinde dere yataklarında mağdur olan vatandaşlarımızın ziyaretlerine gideceğiz. Esnafımızı da ziyaret ediyoruz. Esnafımıza büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz. Biz dere yatağındaki yıkımlarla ilgili bütün yasal işlemleri yaptık. Mühürlemelerini, işlemlerini yaptık, yıkım kararlarını aldık. Yürütmeyi durdurma kararı alındığı için mahkeme kararını bekliyoruz. Mahkeme kararından sonra gerçekleşecek diye konuştu.