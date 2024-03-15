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Şile Limanı'nda Denize Düşen Otomobil Vinç Yardımıyla Çıkartıldı

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Şile Limanı'nda dün gece meydana gelen olayda, bir otomobil denize düştü. Araç içerisindeki 2 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olayı gören bir vatandaş tarafından kurtarılan kişilerin durumu iyi.

Şile Limanı'nda denize düşen otomobil vinç yardımıyla çıkartıldı. Araç içerisindeki 2 kişi ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Şile Limanı'nda dün gece meydana gelen olayda, 06 DTY 05 plakalı Volkswagen marka bir araç denize düştü. Otomobilin denize düştüğünü fark eden bir vatandaş 112 ekiplerine haber verildi.

Sahilde olayı gören bir vatandaş denize girerek araç içerisinde bulunan iki kişiyi kurtardı. Araç, sabah saatlerinde vinç ile dalış ekiplerinin de yardımıyla sudan çıkarıldı. Denizden çıkartılan 2 kişinin durumu iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şile Olaylar İstanbul 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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