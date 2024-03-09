DEVA Partisi Şile adayı İbrahim Avcı kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Şile belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Şile belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İstanbul Şile adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Şile Belediye Başkan Adayı İbrahim Avcı kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

İBRAHİM AVCI KİMDİR?

İbrahim Avcı, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Şile belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ŞİLE ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Şile adayı belli oldu. DEVA Partisi Şile Belediye Başkan Adayı İbrahim Avcı oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.