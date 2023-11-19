Şile'de Şiddetli Yağış ve Fırtına Sonucu Dalgalar Yola Ulaştı

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Şile'de dalgalar yola kadar ulaştı. Rögarlar taşarken, sürücüler zor anlar yaşadı.

İSTANBUL'da şiddetli yağış ve fırtınanın en çok ekili olduğu yerlerden biri olan Şile'de dalgalar yola kadar ulaştı. Rögarlar taşarken, göle dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.

Şiddetli yağış ve fırtınanın vurduğu Şile'de dalgalar yolla kadar ulaştı. Sular altında kalan yolda sürücüler zor anlar yaşarken, rögarlar taştı. Şile Limanı'nda ise dalgaların büyüklüğü dikkat çekti.