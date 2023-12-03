ŞİLE'DE DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ'NE ÖZEL PROGRAM DÜZENLENDİ

Şile'de Dünya Engelliler Günü'ne özel program düzenlendi. Müzik dinletisi ve yüz boyama etkinliklerinin gün boyu sürdüğü programda konuşan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, "Şile Belediyesi olarak her yıl kardeşlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Elbette yılda bir gün değil tüm imkanlarımızla her daim onların yanındayız" ifadelerini kullandı.

Şile Belediye Başkanlığı Sosyal Destekler Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında özel programı gerçekleştirildi. Programa; Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Okan Ayhan ve ilgili kurum amirleri, özel gereksinimli çocuklar ve aileleri katıldı. Belediye Başkanı Ocaklı, 'Dünya Engelliler Günü, Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılından bu yana 3 Aralık'ta kutlanan uluslararası bir farkındalık günüdür. Bugün dünya çapında organizasyonlar düzenleniyor. Biz de Şile Belediyesi olarak her yıl kardeşlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Elbette yılda bir gün değil tüm imkanlarımızla onların yanında her daim yanındayız" dedi.

'ÇEVREMİZDE GERÇEK BİR DEĞİŞİM YARATMAMIZA YARDIMCI OLACAKTIR'

Ocaklı, programda yaptığı konuşmasına şöyle devam etti:

'Bu özel günde başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili hükümet üyelerimize, bürokratlarımıza ve çalışma arkadaşlarıma, ilçemiz genelinde özel gereksinimli evlatlarımız için gece gündüz emek sarf eden herkese ama en önemlisi annelerimize, babalarımıza teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım her yıl ilçemiz genelinde bu kardeşlerimizin her daim yanlarında oluyorlar ancak en azından yılda bir kere de olsa onların neşeli bir gün geçirmeleri için, yüzlerinin gülmesi için farkındalık dolu etkinlik düzenliyorlar. Bu özel günde, engelli bireylerimizin yaşadığı zorlukları anlamak ve onlara destek olmak için bir adım atabilir, onlara sevgiyle yaklaşarak, toplumumuzu daha kucaklayıcı ve eşit kılabiliriz diye düşünmekteyim. Engeller sadece fiziksel değil, aynı zamanda algılarımızda ve düşüncelerimizde de olabilir. Bu nedenle, ruhumuzdaki anlayışı ve hoşgörüyü büyütmek için çaba harcamak, çevremizde gerçek bir değişim yaratmamıza yardımcı olacaktır. Bu özel günde, özel gereksinimli kardeşlerimin yaşamlarına dokunarak ve Allah nasip ederse önümüzdeki dönemde eksiklerimizi tamamlayarak Dünya Engelliler Günü'nü coşku ve umutla kutlamaya ve daha adil bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz."

'ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERİMİZ EĞİTİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR'

Şile İlçe Milli Eğitim Müdürü Okan Ayhan ise '3 Aralık Dünya Engelliler Günü ama bu kavramı tasvip etmiyoruz. Bunun yerine özel gereksinimi olan öğrencilerimiz kavramını daha çok tavsif ediyoruz. Şile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak özel gereksinimli öğrencilerimize eğitim vermeye gayret gösteriyoruz. İlçemizde özel eğitim anaokulumuz yoktu. Kısa zamanda belediye başkanımızın destekleriyle bu okulumuz faaliyet göstermeye başladı ve ayrıca okullarımızda özel gereksinimli öğrencilerimiz için oluşturulan sınıflarda eğitimler devam ediyor. Yetişkinlerimiz içinde halk eğitim merkezimizde konumlarına göre eğitimleri sürdürürken, ilçemiz genelinde yediden yetmişe özel gereksinimli öğrencilerimiz eğitimlerini sürdürüyor' ifadelerini kullandı.