Saadet Partisi Şile adayı Cengiz Çetin kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Şile belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Şile belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İstanbul Şile adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Şile Belediye Başkan Adayı Cengiz Çetin kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

CENGİZ ÇETİN KİMDİR?

Cengiz Çetin, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Şile belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ŞİLE ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Şile adayı belli oldu. Saadet Partisi Şile Belediye Başkan Adayı Cengiz Çetin oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.