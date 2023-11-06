Şile Otoyolu'nda TIR Kazası: 2 Yaralı

ŞİLE Otoyolu Ömerli mevkisinde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, otomobile çarptıktan sonra yan yatarak sürüklendi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Şile Otoyolu Ömerli mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; D.Ç. yönetimindeki 34 ETV 110 plakalı TIR ile Şile Otoyolu Çekmeköy istikametine doğru ilerlerken, hakimiyetini kaybederek Ö.A. yönetiminde bulunan 34 YPR 10 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile TIR devrilerek sürüklendi. Kazada TIR şoförü D.Ç. ile otomobil sürücüsü Ö.A. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve TIR şoförünü olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, çevrede başka bir kaza yaşanmaması için kontrollü şekilde trafiği tek şeride düşürdü. Devrilen TIR'ın vinç ile olay yerinden kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.