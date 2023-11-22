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KOBİ'ler Afetten Etkilenen Bölgelerde Faizsiz Krediye Erişebilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Zonguldak Ereğli, Batman merkez, Diyarbakır Bismil, İstanbul Şile, Bursa Gemlik gibi afetten etkilenen bölgelerde hasarlarını belgeleyen ve ilgili komisyonlarca kayıt altına alınan KOBİ'lerin, program kapsamında 1 milyon liraya kadar krediye faizsiz olarak erişebileceklerini açıkladı. Kredi geri ödemesi ilk 12 ayda başlayacak ve 24 ay vadeli olacak.