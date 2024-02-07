Şile Belediyesi ve Şile Arama Kurtarma Derneği Deprem Anma Programı Düzenledi

Şile Belediyesi ve Şile Arama Kurtarma Derneği 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin birinci yıl dönümünde anma programı düzenledi.

Şile Garnizon Komutanı Mehmet Sutaşır, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Şile Arama Kurtarma Derneği Başkanı Zafer Ketenci ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen toplantıda Antakya Küçük Dalyan Mahallesi'ndeki depremzedelerle canlı bağlantı yapılarak görüşüldü. Ayrıca Şile Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Garnizon Komutanı Hv.Svn Akbay Mehmet Sutaşır, "İlçemiz deprem bölgesine gerçekleştirdiği sevkiyatlar sırasında Mehmetçiklerimiz de görev başında oldu. Şile adeta dayanışma içerisinde büyük bir sınavı başarıyla geçti. Ancak Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı'nın koordinasyonu ve ekip arkadaşlarının çalışmaları insanlık adına çok önem taşıdığını belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı da "Şile olarak devlet, millet kol kola oldu ve bölgeye yardımlarımızı lojistik desteğimizi aynı gün yönlendirdik. İlçe kaymakamlığı, şile belediyesi, askerimiz, jandarmamız, polisimiz hayır severler büyük bir özveriyle,dayanışma içerisinde aylarca çalıştık ve bölgeye onlarca yardım malzemesi yolladık.Küçük evlatlarımız dahi minik elleriyle kıyafet,su taşıdılar oradaki küçük kardeşlerine elleriyle taşıdıkları hediyelerini yolladılar. Depremlerin yaşandığı ilk andan itibaren Şile'den afet bölgelerine sizlerin destekleriyle gönül köprüleri kurduk. Birçok yeni dost, yeni komşu edindik. Oradaki komşularımızı hiç bir zaman unutmayacağız. Yardım çalışmalarında bizlerle beraber olan hemşehrilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"BÖLGEDE KÜÇÜK BİR ŞİLE BELEDİYESİ KURDUK"

Ocaklı, "Antakya Küçük Dalyan bölgesinde küçük bir Şile Belediyesi kurduk ve Şile'den bölgeye gönderdiğimiz TIR'ımızda günde 10 bin kişiye üç öğün sıcak yemek dağıttık. Bölgede yaklaşık 10 ay kaldık. Daha sonra da çok gittim ve o acıyı, hüznü her seferinde içim acıyarak yaşadım. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

O geceyi anlatan Şile Arama Kurtarma Derneği Başkanı Zafer Ketenci ise "6 Şubat sabahı saat 04.30 sıralarında ilçe kaymakamımızın telefonuyla uyandım. Gönüllü AFAD ekibi olarak ilçeden hava yoluyla meşakkatli bir yolculuk sonunda bölgeye ulaştık. Çalışmalar esnasında çok sayıda cansız bedene ulaştık. Ancak 30'a yakın insanı sağ çıkarmayı başardık. Bölgede yaklaşık 1 ay görev yaptık" dedi.

DEPREMZEDE ÇOCUKLARDAN ŞİLE'YE SELAM VAR

Konuşmalar sonrasında bölgeden canlı bağlantı yapıldı. Depremzede çocuklar destekleri için destekleri için ekiplere teşekkür etti ve özlemlerini dile getirdi. duygu dolu anların yaşandığı program arama kurtarma ekiplerine teşekkür belgeleri verilerek sona erdi.