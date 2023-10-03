Şile'de Sağanak Yağış Sonrası Koca Deresi Taştı

Şile'de gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından Koca Deresi taştı. Tarım arazileri, bazı restoran ve bungalovlar su baskınından etkilendi. Su taşkınından etkilenen alanda mahsur kalan küçükbaş hayvanlar çevredekiler tarafından tekneyle kurtarıldı, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ŞİLE'de gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından Koca Deresi taştı. Tarım arazileri, bazı restoran ve bungalovlar su baskınından etkilendi. Su taşkınından etkilenen alanda mahsur kalan küçükbaş hayvanlar çevredekiler tarafından tekneyle kurtarıldı, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Şile'de dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış Koca Deresi'nin taşmasına sebep oldu. Ağva, Göçe Ovası ve Sungurlu mahallerinde özellikle tarım arazileri, seralar ve bungalov evler sular altında kaldı. Yağış sırasında, arazide mahsur kalan küçükbaş hayvanlar, çevredekiler tarafından tekneyle taşınarak kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi. Bölgede belediye ekiplerinin suyu tahliye çalışması sürüyor.