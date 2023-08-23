Aile Üyeleri Şile'de Büyük Bir Tesadüfle Bir Araya Geldi

Neşe, Mustafa ile aynı gün ve aynı yerde olacağı için gergindir. Aile üyeleri Şile'de toplanır. Rüçhan, Zülüf ve Sema eşyalarını geri almak için Şile'ye gider. Saliha, Türkan ve Zeynep de eşya satın almak için Şile'ye gider. Aylin'in sahne alacağı otelde işler karışır. Tüm aile Şile'de bir araya gelir ve düğünün ortasında bulurlar.

Neşe, Mustafa ile aynı gün ve aynı yerde olacağı için oldukça gergindir. Ancak bu bölümde sadece Neşe ve Mustafa değil, tüm aile üyeleri Şile'de toplanacak.

Rüçhan Hanım'ın evindeki eşyaların müzayedede satışa çıkmasının ardından Rüçhan, Zülüf ve Sema, eşyalarını geri alabilmek için Şile'deki otele giderler.

Ancak sürprizler burada bitmiyor! Saliha ve Türkan'da müzayededen eşya satın alabilmek için Şile'ye doğru yola çıkarlar ve bu macerada Zeynep'i de yanlarına alırlar.

Aylin'in sahne alacağı otelde, Serdar ve ailesiyle karşılaşmasıyla işler daha da karışır. Tüm bu gelişmelerin sonunda bütün aile, büyük bir tesadüf eseri Şile'de bir araya gelir ve kendilerini bir düğünün tam ortasında bulurlar.